INTERVENTIA CARIEREI! Gestul IMPRESIONANT facut al fostului portar al nationalei Angliei! A vazut un batran cazut intr-un sant. Ce a urmat depaseste imaginatia

Ben Foster pleca de la meciul lui Watford impreuna cu sotia si tatal sau, cand a oferit cea mai buna interventie a carierei sale. Fostul portar al nationalei Angliei a salvat un pensionar bolnav de dementa care cazuse intr-un sant.

Acesta l-a vazut pe batranul de 80 de ani mergand singur, pe un drum neiluminat si a intors masina sa verifice daca este in regula, insa batranul alunecase si cazuse. Ben Foster l-a condus pe baatran acasa, s-a asigurat ca este in regula, apoi l-a invitat la cina de Craciun.



O ruda a batranului a scris pe Twitter un mesaj prin care ii multumea fotbalistului. Acesta a scris povestea emotionanta a omului pe care Ben Foster l-a salvat.

"Unchiul tatalui meu a fost la meciul lui Watford weekend-ul trecut. A avut abonamente la ei timp de 60 de ani. Acum are 80 si sufera de dementa, astfel ca va trebui sa renunte sa mearga la meciuri in curand. A parasit stadionul si a mers sa isi porneasca masina, care nu mai avea baterie. Dumnezeu stie de ce, dar s-a gandit ca poate merge pe jos 10 mile (16 km) pana acasa.

A inceput sa mearga pe un drum intunecat, s-a impiedicat si a cazut intr-un santa. O masina se opreste sa il ajute. Este Ben Foster, alaturi de sotia si tatal lui. Acesta a spus ca l-a vazut si si-a dat seama ca ceva nu este in regula, asadar s-au intors si l-au gasit in sant. L-au dus acasa, l-au curatat, iar apoi l-au intrebat ce face de Craciun si i-au spus ca este binevenit la ei daca il va petrece singur.

Ben a spus ca ii va rezolva si abonamentul pentru urmatorul sezon daca va putea sa mearga in continuare", a scris ruda batranului pe Twitter.

Not enough positive stories get published about sports stars but take a minute too read this and appreciate the kindness of @WatfordFC ‘s Ben Foster and his family, amazing ❤️???????? pic.twitter.com/aSNrnG3jJK