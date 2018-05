Ce se intampla cand deschizi un restaurant cu numele Escobar, ca al celebrului traficant de droguri!

Ce surpriza neplacuta au avut patronii.

Pablo Escobar a devenit un personaj cunoscut la nivel mondial, dupa ce in ultimii ani au fost mai multe productii TV ce l-au avut in centrul atentiei. Mai intai a fost serialul Narcos iar apoi El Patron de Mal, ambele concentrandu-se pe viata luxoaza si periculoasa a columbianului.

Fostul traficant de droguri, ucis la inceputul anilor 90 de politisti dupa o lunga cautare, a ajuns acum un element din folclor si un simbol al vietii extravagante si al puterii, si nu un narcoterorist, asa cum sunt denumitii baronii drogurilor care isi terorizeaza propria tara.

Escobar a stat la baza mai multor asasinate politice si este direct raspunzator pentru moartea a mai mult de 2000 de persoane cat timp a fost la putere pe piata drogurilor, alte sute de mii de persoane pierzandu-si viata in razboiul dintre carteluri.

Recent, niste canadieni au zis ca este o idee buna sa isi denumeasca barul nou deschis Escobar, tema localului fiind atmosfera si meniul specifice Americii de Sud. Au avut insa o surpriza neplacuta repede.

Mai multi protestatari au luat cu asalt retelele de socializare si chiar au protestat in fata localului pentru schimbarea numelui. Acestia spun ca este ofensiv pentru comunitatea columbiana din Vancouver si au afisat mai multe mesaje de genul "Bauturile voastre sunt facute din lacrimile columbienilor", cu referinta la crimele odioase facute de Escobar.

In replica, patronii localului spun ca numele este un joc de cuvinte de la cuvantul "bar", caruia i-au adaugat o conotatie latino-americana. "Nu am vrut sa jignim pe nimeni", spun acestia, care inca nu au luat o decizie in priviinta schimbarii numelui.