Ce s-a intamplat intr-o localitate in care s-au instalat camere radar pe sosele. Autoritatile sunt SOCATE

Sunt camerele radar solutia pentru reducerea numarului de accidente?

Un primar din Italia s-a saturat de masinile si motocicletele care circula cu viteza in oras si a instalat cateva camere radar.

Doua saptamani mai tarziu, camerele au inregistrat 58.000 de infractiuni legate de viteza, potrivit presei din Italia. Asta in conditiile in care oraselul are 120 de locuitori!

Viteza legala in localitatea italiana Acquetico este de 50 km/h, iar cea mai mare viteza surprinsa de camere a fost 135 km/h!

Potrivit agentiei ANSA, din studiul realizat de autoritati reiese ca jumatate din locuitori incalca viteza maxima admisa pe drumurile publice frecvent.

"E o nebunie, avand in vedere ca multi dintre locuitorii orasului circula frecvent pe marginea drumurilor. Speram ca aceste camere radar sa fie eficiente pentru locuitorii orasului, scopul nostru nu este sa facem bani din amenzi, ci siguranta cetatenilor", a spus primarul Alessandro Alessandri pentru ANSA.

Camerele radar au fost instalate de proba pentru acest studiu, insa acum primarul vrea sa le instaleze permanent. Localitatea Acquetico este mica, insa ea face legatura catre alte trei mari localitati, astfel ca traficul in zona este intens. "Avem drumuri bune aici, nu sunt gropi si nici limitatoare de viteza. Acum avem camere", a mai spus primarul.