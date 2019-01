Ce s-a intamplat in China, dupa ce guvernul a publicat lista celor mai periculosi 10 oameni din aceasta tara. Autoritatile, in razboi cu mafiotii

Autoritatile chineze sustin ca au dezmembrat un numar record de grupari infractionale in mai putin de un an si au arestat 9 din cei mai cautati 10 suspecti.

Politia chineza sustine ca a dezmembrat 6.885 grupari mafiote in mai putin de un an, in urma demararii unei campanii impotriva criminalitatii organizate.

In mai putin de un an, 79.270 de dosare au fost instrumentate, 851 de arme confiscate si 9.2 miliarde de dolari puse sub sechestru!

Din august 2018, de la demararea campaniei, care a fost marcata si de publicarea unei liste a celor mai cautati 10 oameni din China, 9 dintre acestia au fost retinuti!

Guvernul chinez sustine ca 164 din 299 de suspecti dati in urmarire au fost arestati.

Autoritatile chineze sustin acum ca vor viza si oficialii din interiorul structurilor de stat care protejeaza organizatiile mafiote.