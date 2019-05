Ce s-a intamplat dupa ce zeci de persoane au ramas blocate "in trafic" pe Everest, la 8700 de metri altitudine!

Everestul a mai facut cateva victime.

Numarul de victime facute in acest an de Everest a ajuns deja la 10. Nu mai putin de 8 persoane au murit si inca 2 au fost date disparute, sansele sa fie gasite in viata fiind aproape zero.

Problemele au aparut dupa ce s-a creeat un blocaj in trafic, chiar inainte de varf, zeci de persoane fiind prinse in ambuteiaj. In urma incidentului, mai multe persoane si-au pierdut viata. Una dintre ele a lesinat din cauza epuizarii chiar cand statea la coada, decedand la scurt timp.

Restul celor care au decedat au facut-o in timpul ascensiunii dar mai ales in timpul coborarii, dupa ce au asteptat ore la rand pentru a urca pe varf si a-si face o poza care sa ateste performanta.

Anul acesta a fost emis un numar record de permise de urcat pe Everest, aproape 400, cel mai mare numar de cand a fost escaladat prima data muntele, in 1953. De altfel, Nepalul face foarte multi bani de pe urma alpinistilor care urca pe Everest, un permis costand 11.000 de dolari.