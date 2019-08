Ce s-a intamplat dupa ce un barbat a pus o escorta dezbracata sa faca show pe Ferrari-ul sau, in timp ce conducea!

Scenele au avut loc in Ibiza.

Un barbat si-a facut probleme dupa ce a apelat la o escorta ca sa isi implineasca una dintre fantezii. Acesta a pus-o pe femeie sa se dezbrace si sa danseze la bordul masinii sale de lux, in timp ce conducea pe strazile din Ibiza.

La bordul lui Ferrari, barbatul a fost filmat de toti turistii din statiunea de lux din Spania, in timp ce partenera sa se misca pe ritmurile muzicii.

In cele din urma, cei doi au fost arestati de politisti, ce nu au apreciat nuditatea femeii, si nici faptul ca aceasta se urca pe masina in diferite pozitii, in timp ce era in mers.