Ce s-a intamplat cu traficantul care s-a laudat pe net cu banii si armele sale. S-a dat singur de gol

Un influencer in varsta de 22 de ani a fost condamnat la 17 ani de inchisoare.

Numele sau online era Oxygod si a devenit faimos pentru postarile sale despre banii pe care ii face si despre armele sale.

Pe numele sau real Wyatt Pasek, tanarul era in realitate un traficant de droguri, iar activitatea online l-a dat de gol in fata politistilor. Acum va petrece urmatorii 17 ani si jumatate in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat pentru vanzarea de pastile contrafacute intr-un laborator secret.

Alti doi tineri care lucrau cu Wyatt au fost condamnati la 7 si 3 ani de inchisoae. Toti au recunoscut ca au fabricat droguri sintetice, le-au vandut si au facut evaziune fiscala.