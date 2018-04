Ce s-a intamplat cu pilotul care s-a catapultat in mijlocul unui nor de furtuna si 40 de minute a fost tinut in aer de curenti!

A povestit ce a vazut in aer.

William Rankin este singurul pilot care s-a catapultat din avion in mijlocul unui nor de furtuna si a trait sa isi spuna povestea. Acest era un pilot cu experienta, zburand pentru SUA in al doilea razboi mondial si in razboiul din Korea, insa in 1959 a avut parte de un eveniment extrem de rar.

Rankin a fost nevoit sa se catapulteze intr-un nor de furtuna dupa ce motorul avionului sau a luat foc! Americanul a suferit degeraturi imediat, aerul avand -50 de grade la cei peste 13.000 de metri la care zbura.

De asemenea a suferit o decompresie puternica deoarece nu purta costum special, sangerand sever pe urechi, nas, gura si ochi, suferind o umflare a abdomenului si alte efecte oribile.

Acest a fost tinut in aer timp de 40 de minute de catre curentii din nor si a declarat ca a vazut cateva fenomene de aproape, cum ar fi fulgerul, pe care l-a descris ca pe niste lame albastre de cativa metri latime, tunetul, despre care a spus ca l-a simtit in tot corpul si ploaia care era sa il inece, deoarece in mijlocul norului ploaia era prezenta sub forma de apa nu ca picaturi! De altfel, acesta a fost nevoit sa isi tina respiratia de multe ori pentru a nu se ineca in mijlocul furtunii.

In cele din urma, pilotul a parasit norul de furtuna si a aterizat intr-o padure, fiind dus de urgenta la spital. Americanul a trait pana in 2009, pana la varsta de 89 de ani.