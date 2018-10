Ce s-a intamplat cu gangsterii care au zis "de azi suntem liberi" dupa ce El Chapo a fost arestat!

Cel mai notoriu traficant de droguri e in puscarie.

El Chapo este de mai bine de 2 ani in custodia americanilor, procesul sau stand sa inceapa in aceasta toamna. Imperiul de 9 miliarde de dolari al acestuia a inceput sa se prabuseasca, mai multe factiuni devenind independente dupa ce mexicanul si-a pierdut putearea pe piata drogurilor.

Una dintre primele bande care s-au separat de El Chapo au fost cei intitulati "Bushwick Crew", o banda de mafioti din Brooklyn, New York, ce vindeau ca intermediari drogurile trimise de El Chapo din Mexic.

Acestia, alaturi de liderul lor, Maurice Brown, s-au declarat independenti imediat dupa ce El Chapo a fost incarcerat in urma cu doi ani, iar efectele s-au vazut imediat, dupa ce nu au mai fost nevoiti sa plateasca un procent semnificativ din vanzari.

Cei din Bushwick Crew sunt inclusi in ancheta impotriva lui El Chapo, iar procurorii americani sustin ca vanzatorii de droguri s-au imbogatit rapid, facand milioane de dolari in primul an de cand s-au despartit de El Chapo.

Este de asteptat ca si alte factiuni sa devina independente dupa ce El Chapo va fi condamnat definitiv.