Ce s-a intamplat cu cel mai celebru site de filme pentru adulti in timpul NUNTII REGALE din Marea Britanie

La aproape o saptamana de la nunta regala care a tinut primele pagini ale ziarelor si a deschis programele de stiri, siteul de filme pentru adulti Pornhub a dat publicitatii o statistica interesanta si totodata haioasa.

Pornhub n-a dus-o prea bine in ziua nuntii regale. Statisticienii care se ocupa de monitorizarea traficului celui mai mare site cu continut pentru adulti spun ca acesta a scazut cu un total de 10%!

"Statisticienii nostri au descoperit ca in momentul inceperii ceremoniei, traficul s-a prabusit cu 10%. In Regatul Unit, traficul a scazut cu 21%, iar in Statele Unite cu 6%.

In Anglia, traficul a scazut cu 21%, iar in Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord cu 19%, 15%, respectiv 14%", se arata in comunicatul dat publicitatii.

De asemenea, cautarile dupa numele Meghan Markle au crescut cu peste 2000% in ultimele zile.

Site-ul si-a facut un obicei din a dat publicitatii cifre de audienta adesea haioase.