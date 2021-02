Ce nebunie! Cum arata adolescenta parasita de iubit pentru tatal ei. Tanara a devenit si matusa

Saffron Drewitt-Barlow e o adolescenta care traieste in plina armonie cu un cuplu homosexual format din tatal ei si fostul iubit.

Presa tabloida din Marea Britanie a speculat din plin povestea tinerei Saffron (21 de ani), care locuieste in aceeasi casa fara nici un fel de problema alaturi de Scott Hutchinson (27 de ani), fostul partener care intre timp s-a cuplat cu tatal Barrie Drewitt-Barlow, în vârstă de 50 de ani. Acesta e cunoscut de multi drept unul dintre primii tati homosexuali din Marea Britanie.

Saffron se intelege de minune cu cei doi barbati din viata ei, care in urma cu cateva luni au devenit si parintii unei fetite, nascute dintr-o mama-surogat. Saffron a oferit chiar si detalii intime despre inedita pereche, sustinand ca Scott ii povesteste mereu de experientele sexuale in compania lui Barrie. "O data mi-a spus ca au facut sex in masina, alta data ca au oprit pe marginea autostrazii si au facut-o acolo", a relatat Saffron.

De mentionat faptul ca averea "taticului" Barrie e una considerabila, toti trei locuind intr-o vila imensa din Miami, evaluata la cateva milioane de euro.

Tweet nebunie adolescenta Citeste si: