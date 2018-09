Ce i-a spus interlopul care a terorizat Londra unui copil de 11 ani, inainte sa moara de cancer la creier!

"Guvernatorul" a fost seful interlopilor in vremurile sale de glorie.

Lenny McLean este unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din istoria Angliei. Acesta a facut parte din "generatia de aur" a gangsterilor englezi, alaturi de fratii Kray si Bronson, despre care s-au facut filme ce l-au avut in rolul principal pe Tom Hardy.

Porecla lui Lenny era "Guvernatorul", un nume ce li se atribuia celor care erau sefii interlopilor, McLean terorizand pur si simplu orasul in anii '70 si mai ales in anii '80, fiind cunoscut pentru agresivitatea sa si placerea de a-si bate rivalii.

Mai tarziu in viata, Lenny a devenit scriitor, publicandu-si memoriile, dar si actor, jucand in celebrul film "Lock, Stock and Two Smoking Barrels".

Acolo are o loc o scena in care Lenny este injurat de un copil de 11 ani, acesta spunandu-i "pleaca in **** mea de aici, cacanarule". Dupa ce au filmat scena, temutul gangster l-a luat la o parte pe actorul Peter McNicholl, pe atunci in varsta de 11 ani, caruia i-a spus ca este singura persoana care i-a spus asta si a trait sa povesteasca.

La scurt timp dupa ce s-au terminat filmarile, McLean a murit de cancer la creier, la 49 de ani, cu cateva saptamani inainte de lansarea filmului.