Ce decizie a luat Kinsey Wolanski dupa ce a intrat pe teren la finala UCL. Aroganta URIASA imediat dupa eliberare. FOTO

Kinsey Wolanski a revenit online, dupa ce contul ei a fost atacat de hackeri.

Kinsey Wolanski a devenit faimoasa in toata lumea dupa ce a patruns pe teren la finala Champions League dintre Liverpool si Tottenham. Pe langa faptul ca a promovat site-ul pentru adulti detinut de iubitul ei, Kinsey a atras aproape 3 milioane de urmaritori pe retelele de socializare, de la 200.000 cati avea inainte de finala, pana la 2.9 milioane cat are in prezent. Imediat dupa ce a aparut pe terenul de la Madrid, contul lui Kinsey a inceput sa creasca, iar hackerii l-au atacat, iar profilul tinerei a disparut. A reaparut cateva zile mai tarziu, iar aceasta s-a tinut din nou de sotii.

"Azi nu sunt meciuri de fotbal, asa ca programul meu este destul de liber", a scris ea pe Instagram.

Kinsey Wolanski a fost retinuta timp de 5 ore la o sectie de politie din Madrid si a primit o amenda + interdictia de a mai patrunde pe stadioane.

Acum, Kinsey anunta ca a luat decizia de a calatori in jurul lumii in perioada urmatoare si vrea sa ajunga in locurile de unde sunt fanii ei de pe internet. "Vara asta o sa calatoresc peste tot. Voi de unde sunteti, oameni frumosi?"