Ce au patit barbatii care au incercat sa jefuiasca un batranel de 75 de ani. VIDEO incredibil

E un clip cu zeci de milioane de vizualizari pe retelele de socializare. Doi barbati incearca sa jefuiasca un batranel de 75 de ani, insa finalul este unul asteptat. Cei doi barbati ajung lati pe asfalt in urma altercatiei cu batranelul pugilist.

Mugger #Fail. Never mess with a 75 year old ex-boxer. pic.twitter.com/kJVjzXEa9U