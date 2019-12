Ce au cautat romanii pe Google in 2019? "Prohodul versuri" - pe primul loc in topul cautarilor 

Potrivit datelor furnizate de Google, acestea sunt cele mai cautate subiecte in 2019.

De la Black Friday, la Prohod sau meciurile nationalei, romanii le-au cautat pe toate. Cantecul bisericesc e pe primul loc in topul celor mai cautate versuri, devansand 5GANG sau The Motans, iar "eMAG Black Friday" este cea mai populara cautare din acest an. Totodata, romanii au fost interesati si de evenimentele sportive majore din 2019, in special de meciurile nationalei cu Suedia si Spania, dar si de Wimbledon.

Cele mai populare cautari

1. eMAG black friday

2. Răzvan Ciobanu

3. About You

4. Rezultate alegeri europarlamentare

5. Cameron Boyce

6. Rezultate alegeri prezidentiale

7. Vremea in București

8. iPhone 11

9. Marcel Toader

10. România - Suedia

Evenimente sportive

1. Romania - Suedia

2. Wimbledon

3. Romania - Spania

4. Campionatul European de Fotbal U21

5. Romania - Franța U21

6. Romania - Norvegia

7. Romania - Germania U21

8. Roland Garros

9. Romania - Malta

10. Australian Open

Smartphone-uri

1. iPhone 11

2. Samsung S10

3. Samsung A10

4. Huawei P30 Pro

5. Huawei P30 Lite

6. Samsung A50

7. iPhone 11 Pro

8. Huawei P20 Lite

9. Huawei P30

10. Samsung A70

Filme

1. Aquaman

2. Avengers endgame

3. Oh Ramona

4. Captain Marvel

5. Bird box

6. Green book

7. After

8. Bohemian Rhapsody

9. John Wick 3

10. A star is born

Ce este…?

1. Ce este meningita

2. Ce este orca

3. Ce este verbul

4. Ce este difteria

5. Ce este fanesca

6. Ce este Papageno

7. Ce este anxietatea

8. Ce este substantivul

9. Ce este Halloween

10. Ce este fizica

Versuri

1. Prohodul versuri

2. Dance monkey versuri (Tons and I - Dance monkey)

3. Sos versuri (5Gang - SOS)

4. Strazile din București versuri (florianrus, MIRA - Străzile din București)

5. Luna alba versuri (Elena - Luna alba)

6. Poem versuri (The Motans feat. Irina Rimes - Poem)

7. Calma versuri (Pedro Capó - Calma)

8. Gaudeamus versuri

9. Bag un blunt versuri (Ian x Azteca - BAG UN BLUNT)

10. Retrograd versuri (DJ PROJECT feat. Andia - Retrograd)

Diete

1. Dieta Cambridge

2. Dieta oloproteica

3. Dieta rina detaliata

4. Dieta keto

5. Dieta nalep

6. Dieta indiana

7. Dieta disociată

8. Dieta cardiologilor

9. Dieta fix la fix

10. Dieta cu oua

Retete

1. Socata reteta traditionala

2. Clatite reteta originala

3. Cozonac reteta Jamila

4. Varza murata reteta

5. Pancakes reteta

6. Zacuscă reteta

7. Ciorba de burta reteta

8. Muraturi asortate reteta

9. Ardei umpluti reteta

10. Colivă reteta

Cum sa/se...

1. Cum se calculeaza aria cercului

2. Cum se manifesta gripa

3. Cum se voteaza

4. Cum se calculeaza media

5. Cum se fac urzicile

6. Cum se schimba ora

7. Cum se face socata

8. Cum sa slabesti

9. Cum se face coliva

10. Cum se face mamaliga