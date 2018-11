Ce a facut traficantul care a omorat sute de oameni cand unul dintre locotenentii sai il "turna" la proces

El Chapo era in sala cand a Zambada a depus marturie.

El Chapo are parte de zile foarte proaste de cand a inceput procesul sau din New York. Traficantul mexican trebuie sa asiste la marturiile oamenilor ce l-au ajutat in urma cu multi ani sa cladeasca si sa conduca un imperiu criminal.

Mexicanul a fost martorul declaratiilor facute de Zambada, unul dintre fostii sai locotenenti. Acesta a devenit martor in proces si il "toarna" pe El Chapo in fata juratilor, procurorii sperand ca martorii sa aiba un rol decisiv in acest proces.

Recent, El Chapo a fost pus fata in fata cu Zambada la proces, iar traficantul mexican nu l-a lasat din priviri pe acesta in timpul marturiei, scriu jurnalistii americani. Zambada "se fastacea in scaun, se tot intorcea, nu avea stare", in timp ce El Chapo a avut o atitudine foarte rece.

Pe toata durata marturiei, traficantul care conduce un imperiu de 9 miliarde de dolari s-a uitat fix la Zambada, fara sa aiba vreo reactie.