Ce a facut o actrita porno, dupa ce fiica sa a fost agresata la scoala!

Incidentul a avut loc in SUA.

Gabriela Furman, o actrita de filme pentru adulti in varsta de 37 de ani, a ajuns in mijlocul unui scandal, dupa un incident in care a fost implicata fiica sa.

Aceasta este eleva la scoala St. Trinnean, acolo unde a intrat in conflict cu conducerea, dupa ce i-au fost ceruti 700 de dolari de la cafeneaua scolii, acolo unde fata a fost si acuzata ca fura mancare.

Mama acesteia a depus plangere pentru discriminare, spunand ca fetei ei i se intampla toate acestea din cauza profesiei pe care o are ea. Mai mult, femeia ii acuza pe directorii scolii ca au facut-o "fomista" si "hoata" pe fiica ei, si ca au avut o comportament foarte agresiv cu ea.

In replica, cei din conducerea scolii spun ca femeia vrea doar sa isi faca publicitate cu acest scandal.

