Ce a facut El Chapo dupa ce un rival a refuzat sa dea mana cu el. Dezvaluiri socante de la proces

La New York are procesul secolului!

El Chapo, cel mai periculos traficant din lume, este judecat pentru fapte deosebit de grave la New York. Dupa ce a evadat de doua ori de la inchisoare din Mexic, El Chapo a fost adus in SUA, acolo unde pare ca nu mai are scapare.

Americanii afla acum povestile care au ingrozit Mexicul ani de zile. Procurorii au dezvaluit luni cum El Chapo si-a ucis un rival doar pentru ca acesta a refuzat sa dea mana cu el.

Era un alt traficant, de la cartelul din Juarez, iar un martor a sustinut in fata juratilor ca l-a vazut pe El Chapo cum l-a omorat. Si nu era singurul rival ucis cu sange rece de celebrul traficant. Si fratele acestuia a platit cu viata pentru ca nu a vrut sa-i stranga mana lui El Chapo. Se intampla in 2004, iar gestul a dus la un razboi sangeros intre cele doua grupari de traficanti mexicane. El Chapo conducea faimosul cartel Sinaloa din Mexic, responsabil pentru trafic de cocaina in valoare de 15 miliarde de dolari doar catre SUA.