Ce a facut Apple, dupa ce guvernul SUA le-a cerut sa intre in Iphone-urile unor traficanti de droguri si teroristi

Vezi ce decizie au luat cei de la Apple.

Donald Trump a avut o iesire violenta la adresa Apple, pe care ii acuza ca nu ii ajuta in lupta impotriva crimei organizate. Acestia au refuzat de mai multe ore sa intre in Iphone-urile unor clienti, desi au fost rugati de CIA sa faca acest lucru.

Ultumul caz a fost in urma cu un an si jumatate, cand un militar arab, venit la pregatire in SUA, a omorat 3 americani dupa ce a deschis focul. CIA il banuia ca are legaturi cu grupari teroriste, insa Apple a refuzat sa ii intre in telefon.

De asemenea, mai multi traficanti de droguri din America de Sud au fost vizati de CIA, insa cei de la Apple au refuzat si de aceasta data sa intre in telefoanele acestora. Acestia considera ca o eventuala colaborare cu CIA ar putea duce la o cadere drastica in piata a produselor, oamenii urmand sa se teama pentru confidentialitatea datelor lor.