Ce a declarat la tribunal mafiotul prins cu un Porsche Panamera si pantofi Kanye West de 1000 de dolari!

De la print la cersetor e cale scurta uneori.

Un mafiot ce are legaturi cu mafia ruseasca din New York i-a socat pe judecatori dupa ce a declarat ca nu are bani sa isi angajeze un avocat, asa ca doreste sa fie reprezentat de un avocat din oficiu.

Cererea a fost surprinzatoare, avand in vedere ca barbatul a fost arestat intr-un Porsche Panamera, de 100.000 de dolari, avand haine pe el de peste 3000 de dolari!

Acesta face parte dintr-o retea de traficanti de droguri ce are legaturi cu mafia ruseasca. De altfel, barbatul a fost gasit de camatarie, pariuri ilegale, santaj, incendiere si trafic de cannabis, activitati ce genereaza zeci de milioane de dolari in fiecare ani pentru mafia ruseasca ce activeaza pe teritoriul SUA.