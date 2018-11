Ce a cerut El Chapo in sala de judecata cand si-a vazut sotia. Judecatorul a ramas masca!

A inceput procesul lui El Chapo la New York.

Cel mai periculos traficant de droguri este judecat in aceasta perioada la New York. Sunt 11 capete de acuzare pentru El Chapo, liderul cartelului Sineloa din Mexic, responsabil pentru trafic de cocaina in valoare de 15 miliarde de dolari. Pe langa acuzatiile de trafic si spalare de bani, El Chapo e acuzat si de 33 de crime!



Sotia lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a venit in sala de judecata la primele audieri. In momentul in care a vazut-o, El Chapo a cerut permisiunea judecatorului pentru o imbratisare cu sotia sa. Celebrul traficant a fost tinut la carcera din 2017 de cand a fost prins si nu si-a mai vazut sotia de atinci.

"Ar fi un gest umanitar. El Chapo nu si-a mai vazut, auzit sau scris cu sotia de aproape doi ani", a motivat avocatul mexicanului. Judecatorul nu a stiut ce decizie sa ia si a ramas in pronuntare.

"Este stiut faptul ca timpul petrecut singur afecteaza sanatatea mintala a unui om. Singurii oameni pe care El Chapo i-a vazut in ultimii doi ani au fost gardienii de la inchisoare si avocatul sau", a mai spus omul care il apara pe El Chapo.