Caz socant la tara! Un barbat s-a dat preot si a pastorit o comuna "pe fals" timp de 18 ani. Ce se intampla cu oamenii casatoriti de acesta

Cazul socant a fost descoperit recent.

Un preot columbian a venit in Spania sa preia o biserica dintr-o comuna din zona Cadiz, insa lucrurile aveau sa ia o intorsatura socanta foarte repede. Biserica din Spania a cercetat mai bine trecutul preotului si a ajuns la concluzia ca acesta nici nu era preot.

Miguel Angel Ibarra s-a dat preot timp de 18 ani in Columbia, acolo unde a pastorit o comuna de cateva mii de locuitori fara ca nimeni sa stie ca, de fapt, nu are nicio legatura oficiala cu biserica si nu fusese trimis de nimeni in acea zona.

Barbatul a oficiat mii de casatorii, botezuri si inmormantari, ca de altfel si slujbele anuale, indeplinindu-si rolul de preot cu strictete de fiecare data.

Biserica a lansat o anchea oficiala pentru a vedea cum s-a putut intampla un astfel de caz, insa a anuntat ca persoanele casatorite si botezate de acest preot vor ramane in continuare ... casatorite si botezate! "Oamanii nu vor trebui sa se recasatoreasca, deoarece au facut aceste slujbe cu buna credinta. In plus, e greu sa readuci in fata altarului sute de familii ce s-au casatorit in ultimii aproape 20 de ani", a spus un oficial al bisericii.