Caz incredibil! Acest tanar a mers la spital FARA motiv, apoi s-a laudat pe facebook in fata prietenilor! Politia l-a arestat imediat! Cat va sta inchis

A crezut ca-si va impresiona prietenii cu 'investigatia' sa, dar totul s-a incheiat prost.

Kierran Stevenson (32 de ani) si-a anuntat prietenii de pe Facebook ca va vizita spitalul din Aylesbury in timpul alergarii de dimineata pentru a se convinge cu ochii lui asupra masurilor luate in criza de coronavirus. Unitatea medicala e acum deschisa doar pentru urgente. "Voi face o plimbare in jurul spitalului si va voi spune care sunt numerele reale... E timoyk sa vad totul cu ochii mei", a scris Stevenson pe wall-ul sau.

Tanarul a fost surprins pe camerele de supraveghere ale spitalului, inainte ca el insusi sa posteze o imagine in care apare in interiorul cladirii. Stevenson a criticat si lipsa securitatii si a masurilor de preventie din interiorul spitalului, lipsa dezinfectantilor si a materialelor de protectie.

A doua zi, a primit o veste proasta din partea autoritatilor. Barbatul a fost arestat si condamnat la 3 luni de inchisoare pentru incalcarea interdictiilor dictate de guvern in starea nationala de urgenta. De asemenea, Stevenson a fost obligat la plata unei amenzi de 300 de lire, iar banii vor ajunge la sistemul de sanatate.

Tweet Facebook Citeste si: