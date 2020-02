Caz fara precedent: Luptatoarea care poate fi ARESTATA dupa ce s-a sarutat cu iubita ei si a postat imaginea pe net! Cati ani de inchisoare risca

Autoritatile nu gusta din iubirea lor!

Puglilista April Hunter a fost in vacanta in Maldive alaturi de iubita ei. Cele doua n-au tinut cont de nicio interdictie. S-au sarutat in public si au postat imaginile pe net. April si partenera ei au riscat mai mult decat si-au inchipuit. Homosexualitatea in orice forma a ei e ilegala in Maldive. Pedepsele cu inchisoarea merg pana la 8 ani!

"E ilegal sa fii gay in Maldive si in alte tari musulmane. E o nebunie pentru timpurile in care train", a scris Hunter (24 de ani) pe Twitter. Englezoaica a trebuit sa stearga poza cu ea si iubita ei de pe retelele de socializare. Spera ca postarea sa ramana fara urmari!