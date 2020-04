Cat rezista COVID-19 pe masca de protectie si care este temperatura la care dispare in 30 de minute! Anuntul facut de cercetatori

Cat rezista coronavirusul pe suprafete.

Cercetatorii Universitatii din Hong Kond, au realizat mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care COVID-19 moare si care sunt suprafetele pe care persista acest virus.

In urma testelor pe care le-au facut, au observat faptul ca coronavirusul este afectat de temperaturile inalte, iar la o temperatura de aproximativ 4 grade, virusul ramane activ. La o temperatura de 70 de grade, virusul poate sa dispara in 5 minute. La 22 de grade, virusul este activ si rezista timp de o saptamana, iar la 37 de grade rezista doar doua zile. La temperaturi de peste 65 de grade, virusul ar putea disparea in 30 de minute sau chiar mai putin.

Tot in urma testelor realizate in laborator, cercetatorii Universitatii din Hong Kong au spus ca COVID-19 rezista cel putin trei ore pe hartie, in timp ce pe lemn si tesaturi persista maximum 2 zile. Pe sticla persista maximum 4 zile, in timp ce pe materiale plastice este prezent o saptamana.

