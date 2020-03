Cat de aproape suntem, de fapt, de vaccinul contra coronavirusului! Raspunsul de ultima ora al expertilor

Reuters a tinut un Q&A pe Twitter pentru a mai stinge din panica in masa declansata de raspandirea rapida a COVID-19.

Una dintre intrebarile la care au raspuns expertii solicitati a fost legata de aparitia unui vaccin care sa poata fi folosit in masa. Expert la Universitatea Columbia, doctorul Angela Rasmussen spune ca va trece macar un an pana cand vaccinul va putea fi folosit. Pentru moment, lumea trebuie sa se descurce cu armele pe care le are in razboiul cu coronavirusul.

"Un vaccin dezvoltat de Moderna a intrat in teste clinice pentru a i se verifica eficacitatea. Dar va dura macar un an (ca sa fim realisti - 18 luni) pana ce un vaccin va fi aprobat si acceptat la nivel de masa. Din pacate, nu exista scurtatura in privinta testarii si a eficacitatii", a spus medicul.

Isaac Bogoch, expert infectionist si om de stiinta, e de aceeasi parere: "Suntem destul de departe. Felicitari echipelor care se ocupa de cercetare si dezvoltare, dar tineti minte ca trebuie sa se treaca faza 1, faza 2 si faza 3 a testarilor clinice. Asta ia timp, va fi un an sau mai mult".