"Castiga pe barba lui!" Florian Ceafalau despre cine are prima sansa sa castige revansa dintre Joshua si Ruiz

Gala e sambata, de la 20:00, pe PROX. JOSHUA vs RUIZ e pe PROTV de la 00:45

Meciul dintre Joshua si Ruiz are toate sansele sa fie unul spectaculos, avand in vedere stilul complementar al celor doi boxeri. Joshua a fost facut KO in primul meci insa nu a aratat atat de rau. Pe Ruiz l-au salvat barbia si capacitatea sa de a lupta sub presiune, insa in box, si mai ales la categoria grea, nu este bine sa te bazezi pe barbie.

Ruiz are doua arme principale, cu care a reusit sa il invinga pe Joshua la prima confruntare. Seriile de lovituri si boxul din clinch. Luptatorii la categoria grea care vin cu 4-5-6 lovituri in serie sunt extrem de rari, asta pentru ca la HW orice pumn poate fi si ultimul, iar boxerii se bazeaza pe combinatii de cel mult 2-3 lovituri. Ruiz are insa capacitatea de a lega mai multe lovituri si astfel a reusit sa il puna in pericol pe Joshua la primul meci.

De asemenea, boxul din clinch al lui Ruiz este unic la categoria grea. De obicei, greii intra in clinch si asteapta sa fie despartiti de arbitru, insa mexicanul si-a facut un stil de a lucra de aproape atunci cand adversarul nu se asteapta.

Ambele puncte forte ale lui Ruiz pot fi combatute destul de usor din punct de vedere tactic. Daca Joshua reuseste sa controleze clinchul si sa se miste mai mult circular in defensiva, pentru a-i intrerupe seriile lui Ruiz, va castiga fara probleme revansa. Altfel, cu o deplasare deficienta si un clinch inexistent ca la primul meci, vom vedea acelasi final, cu englezul la podea.

In concluzie, merg pe Joshua, la decizie, insa vom vedea in primele 3 runde daca a remediat problemele sau nu.