Casa Regala a Marii Britanii cauta sef pentru pagina de Facebook! Salariul imens pe care Regina il plateste pentru acest post

Familia Regala isi cauta un om care sa administreze paginile de social media.

Daca te pricepi la Facebook, Instagram sau chiar TikTok, ai putea sa fii omul potrivit. Casa Reagala a Marii Britanii vrea sa angajeze un om care sa aduca in atentia audientei internationale rolul public si munca familiei regale.

Jobul e de luni pana vineri, chiar la Buckingham Palace si este platit extrem de bine: intre 45.000 si 50.000 de lire sterline pe an, in functie de experienta. De asemenea, cel care va primi postul va beneficia si de un concediu de 33 de zile in fiecare an.

Aplicatiile sunt deschise pana pe 24 decembrie 2019 si oricine se poate inscrie chiar AICI.