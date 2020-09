Casa in care a copilarit Kobe Bryant, scoasa la VANZARE la un pret ASTRONOMIC. Cosul de baschet la care s-a antrenat americanul e si el acolo!

Locuinta unde regretatul baschetbalist a locuit o lunga perioada de timp poate fi achizitionata in schimbul unei sume cu multe zerouri.

A trecut mai mult de jumatate de an de la tragicul accident de elicopter din ianuarie in care si-au pierdut viata Kobe Bryant si fiica sa, Gianna (13 ani). Poate profitand si de acest context nefericit, proprietarii casei in care a copilarit Kobe au decis sa scoata imobilul la vanzare, dar pretul este unul prohibitiv, de 900.000 de dolari. Avand o suprafata de 280 de metri patrati si 5 dormitoare, casa de la periferia orasului Philadelphia nu e una care sa justifice aceasta suma exorbitanta, insa piesa de rezistenta care va atrage multi clienti este cosul de baschet la care se antrena adolescentul Kobe, ramas intact, la locul lui.

Fostul star din NBA a locuit in respectiva vila incepand cu varsta de 13 ani, dupa ce a revenit din Italia, acolo unde tatal sau fusese si el baschetbalist profesionist. Intre timp, in 2008, parintii sai au scos pentru prima data casa la vanzare, ea fiind pusa acum din nou pe piata imobiliara.