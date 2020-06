Care coronavirus?! Sfidare TOTALA!!! Europarlamentarul Rares Bogdan, petrecere cu 100 de invitati pentru fiica sa: IMAGINI din drona

Europarlamentarul Rares Bogdan a organizat o petrecere cu aproximativ 100 de invitati, in ciuda faptului ca acest lucru este interzis.

Petrecerea a avut loc in localul Da Vinci din Cluj-Napoca, luni dupa-amiaza, motivul sarbatorii fiind aniversearea fiicei lui Rares Bogdan.

Desi maximul de invitati legal este de 20, la petrecerea Europarlamentarului au fost peste 100 de persoane.

In imaginile din drona facute publice de Libertatea, se pot observa peste 30 de masini parcate in fata restaurantului si mai multi oameni in curte.

"Mai bine de 100 de femei si barbati se distreaza inauntru", a declarat un martor pentru sursa citata.

Potrivit reglementarilor instituite de starea de alerta, este interzis accesul a mai mult de 20 de invitati in restaurant, in cazul in care acesta este inchiriat pentru un eveniment privat.

La petrecerea organizata de Rares Bogdan a fost si Nelu Varga, patronul echipei de fotbal CFR Cluj.

