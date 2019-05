Captura de jumatate de miliard de dolari socheaza autoritatile! Cu cine s-au aliat cartelurile de traficanti

Cartelurile din Mexic au realizat o noua alianta.

Traficantii din Mexic au patruns pe o noua piata, anunta autoritatile din SUA. Acestia s-au aliat recent cu mafia din Hong Kong, una extrem de bine plasata pe piata drogurilor din Asia.

Mexicanii au astfel acces la una dintre cele mai dificile piete de desfacere, cea din Asia, acolo unde legea este facuta de gruparile de traficanti din Rusia si din China. De altfel, autoritatile din Hong Kong au confiscat in ultima luna peste 200 de kilograme de cocaina.

In ultimul an, spun autoritatile americane, mexicanii au transferat tone de cocaina prin Hong Kong, avand in vedere ca autoritatile au capturat droguri de peste jumatate de miliard de dolari. Mexicanii sunt anchetati de cei de la DEA, insa americanii fac din ce in ce mai greu fata cartelurilor, care au inceput sa se alieze cu alte grupari infractionale.