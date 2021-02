Cadoul de Ziua Indragostitilor pe care fiecare femeie l-ar vrea macar o data in viata. Nu ai nevoie decat de o bucata de hartie

Cu un minim de efort logistic si financiar, un barbat a avut o idee stralucita de a-si impresiona partenera in luna iubirii.

Duminica, 14 februarie 2021, indragostitii din intreaga lume serbeaza in premiera iubirea pe timp de pandemie, astfel ca anumite activitati obisnuite din trecut (iesiri in oras, excursii etc.) sunt limitate. Nici cadourile nu mai sunt atat de la indemana, improvizatia urmand sa joace un rol crucial.

Ca o posibila idee de suvenir, amintim aici cazul unei femei care, la inceputul acestei luni, s-a trezit cu o recompensa cu totul inedita, cu care s-a laudat pe retelele de socializare. Este vorba despre o diploma, un fel de certificat de participare, pe care era scris de mana "cel mai bun sex din viata ei", trimiterea erotica fiind evidenta.

Cum asa ceva nu vezi in fiecare zi, certificatul femeii a facut furori in spatiul virtual, cu multe mesaje apreciative, unii internauti amuzandu-se copios de faptul ca diploma respectiva a fost inclusiv semnata.