"BUNICUL" Paul Gascoigne a asteptat o viata vestea asta! Fostul mare fotbalist e "IN AL 9-LEA CER". Cine l-a facut fericit pe celebrul "Gazza"

Dupa nenumaratele probleme cauzate de dependenta de alcool, britanicul Paul Gascoigne a primit si o veste buna.

In varsta de 53 de ani, fostul component al nationalei Angliei se bucura in aceste zile de faptul ca urmeaza sa devina in curand bunic, pentru prima data. "Gazza e in al 9-le cer. E o veste buna de care avea nevoie", a declarat pentru presa britanica un apropiat al lui Paul Gascoigne.

Cel care a reusit sa aduca o raza de lumina in viata lui Gascoigne este fiul sau vitreg Mason, a carui partenera, Jaimee Wyatt, a anuntat ca e insarcinata. "Nu puteam sa fiu mai fericita. Vom avea un copil sanatos", a scris aceasta pe Instagram.

La fel de incantata s-a declarat si Bianca Gascoigne, fiica vitrega a fostului fotbalist si una dintre divele sexy din Marea Britanie. "Voi fi matusa!", a precizat frumoasa Bianca. Bianca si Mason sunt copiii biologici ai fostei sotii a lui Paul Gascoigne, Sheryl, cu care englezul mai are un fiu natural, Regan.