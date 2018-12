Bunicul de 85 de ani care l-a ajutat pe El Chapo sa transporte TONE de droguri. Povestea lui devine film la Hollywood

Procesul lui El Chapo scoate la iveala povesti uluitoare.

El Chapo e judecat de o luna la New York, acolo unde americanii incearca sa-l inchida pe viata pentru o multime de crime.

Martorii si procurorii americani prezinta tot felul de povesti socante despre modul in care El Chapo isi opera cartelul, responsabil pentru trafic in valoare de 15 miliarde de dolari pe an!

E si povestea unui batranel in varsta de 85 de ani, poreclit "Bunicul", cel care a introdus cocaina cat pentru 7,5 milioane de oameni in SUA.

Povestea lui este atat de uimitoare incat marele Clint Eastwood a realizat un film ce urmeaza sa fie lansat in SUA in perioada urmatoare.

Leo Sharp este un fost florar si soldat in al doilea Razboi Mondial, decorat chiar pentru faptele sale eroice.

La batranete a devenit insa carausul principal de droguri al lui El Chapo din Mexic catre SUA. "Politistii nu puteau sa suspecteze un octogenar ca ar putea sa transporte cocaina la granita dintre Mexic si SUA", spune avocatul lui Sharp.

In 2010, batranelul a transportat o tona de cocaina, suficienta pentru consumul a 7,5 milioane de oameni!

El a fost insa prins in cele din urma cu 104 pachete de cocaina in portbagaj si condamndat la trei ani de inchisoare din cauza varstei inaintate.

Sharp a castigat peste 1 milion de dolari din transportul de cocaina, iar toti banii i-a investit intr-o ferma de flori in SUA.

Dupa un an de inchisoare, carausul lui El Chapo a murit in libertate.