Bucatarul lui Donald Trump este BOMBARDIER! Are bratele mai mari decat Arnold si rupe fiarele la sala! Cum se antreneaza

Andre Rush este chef la Casa Alba si ii gateste lui Donald Trump. El a facut-o si pentru familia Obama.

Andre Rush este fara doar si poate bucatarul cu cele mai mari brate din lume! Americanul este chef la Casa Alba si ii gateste lui Donald Trump si sotiei sale, Melania. Cand nu gateste pentru presedintele Statelor Unite, Rush "rupe" fiarele!

Men's Health scrie ca Andre Rush are circumferinta bratelor de 60 de centimetri, mai mult decat aveau Arnold Schwarzenegger si Ronnie Coleman, castigatori a 7, respectiv 8 titluri Mister Olympia.

La randul sau, Rush povesteste ca primeste zilnic sute de emailuri, mesaje si telefoane, de la oameni care il intreaba fie cum e sa gatesti pentru presedintele SUA, fie care este secretul dimensiunilor sale.

Rush, fost bucatar in armata americana, spune ca face 2.222 de flotari in fiecare zi, in primul rand pentru a spori atentia asupra cifrelor alarmante intalnite in cadrul militarilor retrasi. In America, rata de suicid este foarte mare printre veterani, arata studiile.

Chef-ul de la Casa Alba face serii de cate 200 de flotari, cu pauze cuprinse intre 3 si 10 minute.

Apoi, el merge la sala si spune ca antreneaza fiecare grupa musculara o data la 3 zile.

In varsta de 45 de ani, Rush, care a gatit si pentru familiile Clinton si Bush, spune ca a fost dintotdeauna un tip dezvoltat. In adolescenta, el putea impinge lejer 100 de kilograme la piept.

"Nu imi placea sa ma bat, evitam conflictele. Dar se intampla ca alti baieti sa incerce sa ma provoace, pentru ca voiau sa isi masoare fortele cu mine. Eram neobisnuit de puternic", spune el.

Rush a mai povestit pentru Men's Health ca fostul sau antrenor de lupte din liceu a adus la antrenamente un sportiv profesionist si l-a pus sa il doboare.

"Tipul a incercat sa ma clinteasca, era un sportiv matur deja, iar eu eram un copil. Nu a reusit! Mi-a zis ca sunt o forta a naturii", a mai povestit el.

Dupa liceu, Rush s-a inrolat si, dupa ce a lucrat ca bodyguard inclusiv pentru generali din armata SUA, a devenit bucatar. Se intampla in 1994.

"Si intre bucatari exista camaraderie. In plus, imi placea sa stau printre ei, pentru ca imi amintea de copilarie si de prietenii mei din Mississippi. Apoi, e adevarat, imi place foarte mult sa mananc", mai spune el.

Andre Rush are patru copii, cu varste cuprinse intre 11 si 26 de ani.

"Copiii mei sunt si ei sportivi si le place foarte mult activitatea fizica. Eu incerc sa ii conduc prin puterea exemplului si le arat cum sa gateasca si sa manance sanatos", mai spune bucatarul.

North Korea: “we have nuclear weapons” White House: “we have Chef Rush”@BarstoolNewsN pic.twitter.com/UQwHtmD89k — Barstool Sports (@barstoolsports) June 7, 2018

Ce mananca Andre Rush

Bucatarul de la Casa Alba spune ca mananca zilnic intre 12 si 24 de oua fierte. Doua intregi, iar restul doar albusuri! El mai mananca unt de arahide, quinoa, lapte, iaurt grecesc, ovaz si curcan.