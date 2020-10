Brooklyn Beckham are OCHI la spate! Tatuajul INGENIOS cu care fiul fostului fotbalist si-a impresionat viitoarea sotie

Fiul de 21 de ani al lui David Beckham si-a demonstrat dragostea fata de logodnica Nicola Peltz cu un tatuaj original.

Brooklyn si-a cerut recent iubita in casatorie, dupa o relatie nu foarte indelungata, cei doi cunoscandu-se in 2019. Dupa mai multe legaturi amoroase esuate, adolescentul si-a gasit jumatatea in persoana actritei americane Nicola Peltz (25 de ani), fiica unui investitor de peste Ocean care se lauda cu o avere de ordinul miliardelor de dolari.

Pentru a-si impresiona partenera, Brooklyn (sau mai precis parintii David si Victoria) a investit aproximativ 400.000 de euro doar pentru inelul de logodna, iar zilele trecute a dat-o pe spate pe Nicola cu un alt gest extrem. Astfel, cel mai mare dintre cei patru copii din familia Beckham si-a tatuat ochii viitoarei sotii la spate, mai exact pe ceafa, un loc mai putin obisnuit. De altfel, Brooklyn pare sa fie obsedat de tatuaje, presa britanica numarandu-i nu mai putin de 26 de tatuaje, in majoritatea zonelor corpului.