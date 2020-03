BREAKING NEWS: un traficant CONDAMNAT a bagat coronavirusul in tara! Anunt INCREDIBIL facut astazi, dupa ce s-a prabusit in celula

Coronavirusul a bagat toata Planeta in panica!

Marea Britanie e in alerta, dupa ce numarul de infectari a crescut alarmant in ultimele zile. Un prizonier ar putea fi unul dintre cei care au adus virusul in Anglia. Mark Rumble (31 de ani) a fost arestat in noiembrie, in Thailanda, fiind auczat de trafic de droguri. Rumble a fost extradat pe 27 ianuarie, iar dupa numai cateva zile a lesinat in celula sa de la penitenciarul de maxima securitate Bullingdon. Sefii inchisorii se tem de ce e mai rau.

"Cateva sute de detinuti sunt in carantina, nu au voie sa-si paraseasca celulele. O inchisoare e cel mai rau loc in care poate sa existe o epidemie, spatiile comune nu pot fi controlate sub nicio forma", a explicat o sursa din comducerea penitenciarului pentru The Sun.

Rumble a fost dus de urgenta la spital, apoi bagat la izolare in clinica inchisorii.

