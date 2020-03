BREAKING NEWS: "S-a facut praf si s-a culcat cu sora nevestei lui" DEZVALUIRI INCREDIBILE despre un star din Premier League aflat in autoizolare din cauza coronavirusului

Un fotbalist din Premier League s-a culcat cu sora sotiei sale in timp ce se afla in auto-izolare.

Psihologul de top, Steve Pops, a vorbit despre pauza luata din cauza pandemiei de coronavirus, care a facut anumiti jucatori din Premier League sa aiba un comportament ciudat in lipsa meciurilor.

Conform The Sun, un fotbalist din Premier League s-a culcat in mod voit cu sora nevestei sale, dupa ce plictiseala din cauza auto-izolarii a pus stapanire pe el. Starul ligii engleze nu a fost numit, insa acesta s-ar fi "facut praf" in incercarea de a face fata faptului ca nu are o directie in viata in acest moment, dupa ce sportul a fost anulat din cauza virusului.

"Jucatorii din Premier League au extrem de multi bani, ceea ce inseamna ca ar trebui sa nu aiba nicio grija. Insa, le lipsese aspectul celebritatii, ideea de a performa pentru fani si se indreapta spre alte lucruri, destul de nocive pentru ei.

Un jucator m-a sunat ieri si mi-a spus 'M-am facut praf si am ajuns sa ma culc cu sora nevestei mele'. Multi jucatori sunt lenesi din punct de vedere mental. Li se spune cand sa se antreneze, ce sa manance, unde sa mearga, cum sa joace. Cei cu care vorbesc sufera de stres si anxietate, si se indreapta deja spre depresie", a declarat Steve Pops in The Sun.