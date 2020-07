BREAKING NEWS | Revine Romania la starea de urgenta? Raspunsul categoric al lui Iohannis

Dupa cresterea masiva a cazurilor de coronavirus din ultima vreme, s-a discutat despre posibilitatea revenirii starii de urgenta.

Klaus Iohannis a comentat, in cadrul unei conferinte de presa, posibilitatea reintroducerii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

"Decizia reintrarii in starea de urgenta se poate lua doar daca specialistii imi spun ca nu exista alta solutie. Si eu vreau sa cred ca exista alta solutie. Vreau sa cred ca romanii pot sa se protejeze. Sunt increzator ca impreuna vom reusi sa stapanim aceasta epidemie rezonabil, sa nu avem un numar considerabil de persoane nou-infectate in perioada urmatoare. Dati-mi voie sa consider reintrarea in starea de urgenta o ultima solutie", a spus Presedintele Romaniei.

In Romania, starea de urgenta a fost impusa intre 16 martie si 14 mai 2020.