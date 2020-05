BREAKING NEWS: Locul unde este asteptata urmatoarea lovitura a coronavirusului! Pana la 200 000 de oameni ar putea muri! Anuntul de ultima ora al OMS

Un studiu condus chiar de Organizatia Mondiala a Sanatatii ofera date ingrijoratoare pentru evolutia pandemiei de coronavirus.

Conform cercetarii date publicitatii de OMS, Africa e urmatorul continent care va fi puternic lovit de COVID. Oamenii de stiinta sustin ca un numar de pana la 190 000 de oameni ar putea sa-si piarda viata, in timp ce infectarile pot ajunge la 44 de milioane! Africa a depasit 50 000 de imbolnaviri, iar numarul mortilor a sarit de 2 000.

Primul caz raportat pe continent a fost pe 14 februarie, in Egipt. Cel mai grav afectata in acest moment este AFrica de Sud, cu aproape 8000 de cazuri. Cele mai multe decese au fost raportate in Algeria (467) si Egipt (469). Dintre toate tarile de pe continent, Lesotho e singura in care n-au fost inregistrate oficial cazuri de COVID-19. Centrul de Control al Bolilor din Africa a indicat ca in ultima saptamana numarul imbolnavirilor la nivelul intregului continent a crescut cu 42%.

Vestile proaste vin in contextul in care in Europa numarul imbolnavirilor a inceput sa scada, iar masurile de securitate fara precedent luate de autoritati sa fie imblanzite.

Studiul OMS citat la inceputul articolului a fost efectuat in baza datelor oferite de 47 de tari.