BREAKING NEWS: Klaus Iohannis a spus OFICIAL care sunt prioritatile Romaniei in acest moment! Cat de grav este influentata economia tarii si cum isi va reveni

Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a vorbit intr-o sedinta depsre economia Romaniei si cum a fost afecatta de pandemia de coronavirus.

Klaus Iohannis a dorit sa precizeze ca economia Romaniei este afectata ca si in restul tarilor, insa nu va trebui sa o luam de la zero.

"Este important sa intelegem ca nu vorbim de o repornire a economiei de la zero. Relansarea economica se va sprijini pe investitii in mari proiecte de infrastructura. Este o viziune cu princiipi economice sanatoase.",a spus presedintele.

In ceea ce priveste obictivele pentru urmatoarea perioada, acestea se impart in doua mari categorii. Iohannis a dorit sa isi exprime multumirea fata de toti cei care au inteles regulile si restrictiile si au ajutat la infrangerea coronavirusului.

"Acum trebuie sa oferim incredere angajatilor si intreprinzatorilor. Proiritatile sunt: mentinerea sanatatii cetatenilor si relansarea economica. Impreuna am depasit doua luni de stare de urgenta si am tinut sub control acest virus. Trebuie sa ne unim eforturile pentru a construi impreuna tara pe care ne-o dorim.", a adaugat Iohannis.