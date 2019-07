BREAKING NEWS! El Chapo, devastat de americani."Nu exista justitie"! Reactia SOCANTA a traficantului dupa ce a fost condamnat la inchisoare pe viata, plus 30 de ani

El Chapo a primit un verdict dur.

Joaquin Guzman, cunoscut ca "El Chapo", a primit un verdict dur: inchisoare pe viata, plus 30 de ani. De asemenea, El Chapo va trebui sa plateasca si 12,6 miliarde de dolari.

Mexicanul a fost gasit vinovat de toate capetele de acuzare in procesul ce a avut loc in SUA.

Joaquin Guzman este cel mai mare traficant de droguri din lume, fiind liderul cartelului Sinaloa din Mexic, cel care controla in zilele de glorie 90% din traficul de cocaina si heroina in SUA.

In sistemul judiciar american sentintele nu se contopesc, asa ca orice infractiune adauga ani la pedeapsa.

In instanta, El Chapo i-a spus judecatorului ca nu exista justitie si a facut referire si la perioada cand a mai fost in inchisoare.

"Nu a existat nicio justitie aici! Cand am fost in inchisoare a fost o tortura, situatia cea mai inumana pe care am trait-o in intreaga mea viata. A fost o tortura fizica, emotionala si mentala", a spus El Chapo