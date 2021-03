BREAKING NEWS | Cel mai cunoscut jurnalist sportiv al tarii e acuzat de hartuire sexuala! I-a bagat colegei de platou mana sub fusta si a lasat-o goala! E scandalul despre care vorbeste toata lumea

Pierre Menes, jurnalist cunoscut in Franta, se afla in centrul scandalului momentului dupa ce a fost acuzat de hartuire sexuala.

Barbatul care are peste 2.5 milioane de urmaritori pe Twitter este acuzat de hartuire sexuala la adresa unei colege, Marie Portolano. Intamplarea s-ar fi petrecut la sfarsitul unui episod din emisiunea sportiva Canal Football Club, in august 2016.

Menes este acuzat ca i-a ridicat rochia colegei sale la finalul episodului si i-a pus mana pe fund, desi nu se mai aflau in direct. Cu toate astea, in platou se afla audienta din studio.

Postul TV Canal Plus, cei pentru care lucrau Portolano si Menes, este acuzat ca au editat o sectiune din documentarul care a fost difuzat duminica, numit "Je ne suis pas un salope" ('Nu sunt o curva') de Marie Portolano. In documentar se vorbeste despre comportamentul negativ la care femeile din jurnalism sunt supuse. In partea care nu a fost difuzata, Menes este acuzat ca a hartuit sexual doua colege de munca.

Prima dintre ele este chiar Portolano, iar experienta prin care a trecut a convins-o sa faca documentarul. In el, femeia dezvaluie ca purta o pereche de bikini, iar in momentul in care acesta i-a ridicat rochia, a lasat-o complet goala in fata spectatorilor din studio. Marie i-a raspuns lui Menes cu o lovitura.

Marie a mers catre cei din conducderea Canal Football Club, spunandu-le ca vrea sa faca plangere impotriva barbatului, insa s-a lovit de multe raspunsuri negative. La scurt timp dupa incident, Menes s-a imbolnavit si nu a mai aparut pe TV pentru o perioada lunga de timp.

Ideea documentarului si a formarii unui dosar impotriva lui Menes nu a disparut, desi femeia s-a lovit de refuzuri. Un angajat al postului TV Canal + a spus pentru Les Jours ca Portolano nu a ramas tacuta pe seama subiectului: "A spus tuturor despre asta, iar apoi a fost totul musamalizat. In cadrul postului, au fost martori la scena si la ce s-a intamplat dupa si majoritatea le-au spus acelasi lucru".