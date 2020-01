BREAKING NEWS: BBC anunta ce s-a intamplat cu cele 180 de oi salvate de pe nava scufundata in noiembrie in Romania! Unde au ajuns

Din 14.000 de oi, doar 180 au supravietuit de pe nava scufundata.

In luna noiembrie un vapor care pleca din portul Midia Navodari s-a inclinat si a ajuns pe jumatate sub apa. Nava era incarcata cu 14.000 de oi care erau transportate din Romania in Arabia Saudita, unde urmau sa fie macelarite.

Dupa dezastru, au reusit sa salveze 254 de oi, insa doar 180 au mai ramas in viata deoarece majoritatea au murit de epuizare si rani. Grupurile de Protectia Animalelor au refuzat sa trimita oile care au supravietuit la moarte.

Animalele se afla in custodia asociatiei ARCA. Acestia au dezvaluit ca toate oile sunt de fapt, berbeci si incearca sa obtina custodia totala a acestora, pentru a le asigura un adapost care sa aiba grija de ele.

Deocamdata, animalele se gasesc la o fosta ferma de cai din Ilfov, care a fost ajustata special pentru ele, dupa cum scrie BBC.

Martina Stephany, de la asociatia Four Paws, a oferit un interviu pentru sursa citata in care a recunoscut ca au fost asaltati cu oferte din partea adaposturilor pentru animale sa gazduiasca oile salvate.



"Majoritatea ofertelor au venit la noi fara sa facem ceva, deoarece oamenii au vazut stirile si s-au emotionat. Vrem sa ne asiguram ca oile vor avea o viata normala si ca nu vor mai merge spre a fi macelarite", a declarat Martina Stephany pentru BBC.