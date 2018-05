Brad Pitt a platit 120.000 de dolari pentru o seara cu "mama dragonilor" din Game of Thrones!

"A fost cea mai frumoasa noapte din viata mea", spune actrita.

Emilia Clarke a facut o dezvaluire extrem de interesanta intr-o emisiune TV ce a avut loc recent. Aceasta a declarat la The Graham Norton Show ca momentul in care Brad Pitt a oferit 120.000 de dolari pentru o seara cu ea a fost cel mai frumos lucru din viata ei.

Actrita care joaca rolul mamei dragonilor din Game of Thrones a participat la un eveniment caritabil unde s-a organizat o licitatie prin care cine platea mai mult petrecea o seara alaturi de frumoasa actrita la lansarea noului sezon.

Aceasta a povestit ca a fost "impietrita" cand a vazut ca Brad Pitt a licitat 80.000 de dolari pentru a avea aceasta "onoare", insa lucrurile nu s-au terminat prea bine pentru ea. Pitt a fost nevoit sa liciteze apoi 90.000 de dolari si 120.000 de dolari insa s-a dat batut dupa ce un competitor anonim a licitat 160.000 de dolari.

"A fost cea mai frumoasa noapte din viata mea", a declarat actrita care are milioane de fani in intreaga lume dupa succesul serialului Game of Thrones.