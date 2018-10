Borcea, asta inseamna Champions League! :) Barbatul care are 13 sotii, 10 amante, 176 de copii si 90 de nepoti

Un om de afaceri din Uganda se mandreste cu cea mai mare familie din Africa

Mustafa Magambo Mutone este capul celei mai mari familii din Africa. Are 65 de ani si se mandreste cu 13 sotii, 10 amante, 176 de copii si alti cativa pe drum, plus 90 de nepoti.

Omul are afaceri in productia de porumb si cafea, in Uganda, si spune ca desi are o situatie financiara buna, ii este destul de greu sa hraneasca toata familia.

Sase dintre sotiile sale sunt insarcinate, asa ca numarul copiilor va trece in curand de 180. Magambo Mutone spune ca are un stil de viata foarte sanatos, fara alcool, tigari si zahar, si se asteapta sa continue ritmul spectaculos de facut copii ani buni de acum incolo.

Cel mai batran fiu al sau are 49 de ani, iar cel mai tanar 4. Omul spune ca are un registru in care sunt trecute toate numele copiilor lui. Nu toti traiesc in Uganda. Unii au plecat sa lucreze in Congo, Rwanda si Burundi.

Mustafa Magambo Mutone spune ca planuieste sa construiasca propria scoala, in care sa invete doar copiii lui. El a cerut sprijin din partea Guvernului din tara sa.