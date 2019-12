"Bombardierul" Pascu s-a antrenat cu McGregor! Ce i-a spus irlandezul dupa meciul facut de cei doi

Gala e sambata, de la 20:00, pe PROX. JOSHUA vs RUIZ e pe PROTV de la 00:45

Ion Pascu se antreneaza in Irlanda, la cea mai tare sala de MMA din Europa, SBG. Este aceeasi sala unde se antreneaza si cel mai cunoscut luptator din lume, Conor McGregor. Cei doi au facut mai multe reprize de sparring la ultimul antrenament.

McGregor este in pregatire pentru meciul ce va avea loc pe 18 ianuarie, in UFC, acolo unde va da piept cu Donald Cerrone. Pascu se pregateste si el pentru urmatorul meci in Bellator, la inceputul anului viitor.

Cei doi au facut impreuna mai multe reprize de sparring pe regulament de jiu jitsu brazilian cu kimono. "Am facut prima repriza dupa care a venit sa imi spuna sa mai facem una. Apoi inca una, si inca una. Am facut in total vreo 5 reprize", a spus Ion Pascu.

"La final mi-a multumit pentru antrenament si m-a intrebat cand am urmatorul meci. I-am zis ca am inceput pregatirea dar ca inca nu am nimic oficial", a mai adaugat luptatorul roman.

Dupa antrenament, McGregor a postat pe conturile lui un mesaj: "Super antrenament de jiu jitsu alaturi de Nerijus si Ionb Pascu:"