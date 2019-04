BOMBA! Sotia lui El Chapo poate ajunge dupa gratii. Ce a facut "Regina" miliardara din imperiul drogurilor

Sotia lui El Chapo poate ajunge dupa gratii.

Emma coronel Aispuro este sotia celui mai cunoscut traficant de droguri din lume, mexicanul Joaquin Guzman, poreclit El Chapo. Aceasta are 29 de ani si este mai mica cu 33 de ani decat sotul ei, cu care are si doua fetite gemene.

Femeia a ajuns in atentia media dupa ce a inceput procesul lui El Chapo, ce are loc in New York. Chiar daca se bucura de o viata plina de lux, cheltuind din miliardele de dolari detinut de sotul sau, Emma, poreclita "Regina", poate ajunge si ea dupa gratii.

O declaratie a unui martor in procesul sotului sau o poate pune sub acuzatie, scrie presa din SUA.

Acesta a spus ca sotia lui El Chapo l-a ajutat pe acesta sa evadeze din inchisoare in 2015, avand un rol extrem de important. Femeia dirija operatiunea de evadare in functie de ce mesaje primea de la sotul ei, din inchisoare!

Conform legii, sotia lui El Chapo poate fi pusa sub acuzatie si poate ajunge chiar ea dupa gratii, daca este gasita vinovata.