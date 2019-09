Bomba sexy uluitoare pe care El Chapo a incercat sa o "combine" din puscarie! Cum a abordat-o

Pasiunea lui El Chapo pentru femei nu are limite!

Traficantul de droguri are o adevarata pasiunea pentru femei. Acesta are o sotie mult mai tanara decat el, pe care a luat-o de sotie la 18 ani, desi el avea pestr 50. Aventurile sale cu femei sunt insa foarte cunoscute, iar presa din SUA a aflat recent de o noua incercare a celebrului mafiot.

El Chapo a incercat sa o cucereasca pe Belinda Peregrin, o cantareata spaniola de origine mexicana cunoscuta ca Belinda. Mafiotul a luat legatura cu Andrea Velez, cea care avea o agentie de fotomodele, si pe care o platea pentru diferite servicii.

Mexicanul i-a spus femeii sa o contacteze pe Belinda, care avea un spectacol in Mexic, si sa ii spuna ca vrea sa iasa la cina cu ea, insa intalnirea nu a avut loc, Belinda refuzand sa se vada cu cel mai cunoscut traficant de droguri din lume.

El Chapo se afla in acea perioada in inchisoare in Mexic, insa conditiile de securitate nu erau cele mai bune, fiind cunoscut faptul ca traficantii de droguri controleaza puscariile unde sunt inchisi in America de Sud.