Bomba inceputului de toamna. Mayweather si McGregor, aproape sa se bata iar

Cei doi luptatori au boxat anul trecut.

McGregor se pregateste sa lupte iar, in octombrie, de data aceasta in cusca de MMA. Acesta va da piept cu rusul Khabib Nurmagomedov, actualul campion din UFC la categoria usoara. Meciul dintre cei doi poate stabili un nou record de audienta in MMA, putand ajunge la 2 milioane de PPV vandute.

Irlandezul este insa in continuare la un meci cu Mayweather, reteta financiara fiind mult, mult mai buna la meciul de box cu Floyd, decat la orice meci de MMA. Conor a castigat 100 de milioane de dolari din meciul acesta, maximul atins intr-un meci de MMA fiind in jur de 15 milioane de dolari.

De altfel, intre cei doi a inceput sa fie un nou razboi al declaratiilor, de ambele parti. Conor si Floyd s-au amenintat si jignit reciproc, tatal boxerului lansand recent bomba, dupa ce a declarat ca cei doi se pregatesc de o noua confruntare.

Chiar daca nu vor mai face sutele de milioane de la primul meci, Conor si Floyd vor castiga zeci de milioane, respectiv minim 100 de milioane, pentru un nou meci de box.

"Vorbesc ca si cand urmeza sa se bata. Nu stiu ce cred ceilalti, dar pentru mine o sa fie un nou meci intre ei", a spus tatal si antrenorul lui Mayweather.